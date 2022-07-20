«Газпром» не получил документы для поставки оборудования для «Северного потока»

Документы, которые касаются возвращения оборудования, необходимого для восстановления работы газопровода «Северный поток», российская компания «Газпром» от немецкой Siemens так и не получила. Об этом концерн сообщил 20 июля в своем Telegram-канале.

Деловые бумаги до сих пор не были отправлены в РФ, несмотря на неоднократные запросы российской стороны.

«Газпром» на сегодняшний день так и не получил официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС», — указано в заявлении.

В России обратили внимание на то, что гарантированный возврат оборудования и ремонт турбин «напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода».

В этот же день заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что правительство Германии ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонтных работ. Газопровод находится на техническом обслуживании с 11 июля, работы продлятся до 21 июля.

Российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не вернула турбины, находящиеся в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа. 17 июля Канада отправила турбину в Германию. Уточнялось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля. «Газпром» 20 июля заявил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направила новый запрос.

11 июля «Известиям» сообщили в бундестаге о том, что Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%. В настоящее время этот показатель равен 63% и если ситуация не улучшится, то многие отрасли промышленности серьезно пострадают.

В свою очередь читатели немецкого издания Die Welt 20 июля потребовали от правительства Германии обеспечить энергетическую безопасность страны и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». В комментариях немцы заметили, что речь идет об их экономической и социальной безопасности. Возмущения читателей были вызваны заявлением президента РФ Владимира Путина, который напомнил, что заморозка газопровода произошла по инициативе немецкой стороны, так как та в последний момент отказалась выдать сертификацию «Северному потоку – 2».