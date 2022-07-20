Лавров заявил об умении Зеленского очень быстро «переобуваться»

Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший к власти с лозунгами мира, «переобувается очень быстро». Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, 20 июля, в интервью RT и «РИА Новости».

Глава МИД РФ напомнил, что украинский лидер пришел к власти с лозунгами мира. Также он отметил, что Зеленский обещал вернуть мир и покой на Украину и соблюдать права русскоязычных.

«Посмотрите, что он сейчас говорит», — обратил внимание Лавров.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Зеленский является артистом.

«Артист, да, по системе Станиславского, переобувается очень быстро», — подчеркнул Лавров.

Также Лавров заявил, что в связи с активными поставками западного вооружения на Украину географические задачи спецоперации по защите Донбасса претерпели изменения, сообщается на сайте kp.ru. Теперь к республик (ЛНР иДНР), но и ряда других территорий.

При этом прежние задачи, озвученные президентом России Владимиром Путиным — по денацификации и демилитаризации киевского режима, по его словам, остаются, чтобы исключить угрозы безопасности РФ со стороны Украины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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