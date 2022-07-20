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В Совбезе назвали «грехи России»

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал список «грехов России»
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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У России есть 11 «грехов», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Их список он опубликовал в своем Telegram-канале 20 июля.

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По его словам, страна «виновата» в подорожании бензина в США, в росте стоимости продуктов в магазинах на всех континентах, в «одуряющей жаре на европейских курортах», в провоцировании введения антироссийских «адских санкций».

К перечню он также добавил, отставку лидеров в Европе «с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло», убийство политика Гая Юлия Цезаря и то, что канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Помимо этого, он уточнил, что Москва вынуждает американского президента Джо Байдена путать слова, читать технические примечания по тексту суфлера и мешает найти выход из комнаты.

«(РФ виновата) в ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров», — заключил Медведев.

Он отметил, что список открытый и пополняется. Так зампредседателя Совбеза РФ пошутил над манерой западных стран обвинять Москву.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию в отставках в правительствах западных стран выглядят комично и вызывают уже не жалость, а брезгливость. Она посоветовала европейским политикам искать причины внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме.

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