В Совбезе назвали «грехи России»

У России есть 11 «грехов», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Их список он опубликовал в своем Telegram-канале 20 июля.

По его словам, страна «виновата» в подорожании бензина в США, в росте стоимости продуктов в магазинах на всех континентах, в «одуряющей жаре на европейских курортах», в провоцировании введения антироссийских «адских санкций».

К перечню он также добавил, отставку лидеров в Европе «с момента аррогантного создания Петром I Российской империи всем назло», убийство политика Гая Юлия Цезаря и то, что канцлера ФРГ Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

Помимо этого, он уточнил, что Москва вынуждает американского президента Джо Байдена путать слова, читать технические примечания по тексту суфлера и мешает найти выход из комнаты.

«(РФ виновата) в ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров», — заключил Медведев.

Он отметил, что список открытый и пополняется. Так зампредседателя Совбеза РФ пошутил над манерой западных стран обвинять Москву.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки обвинить Россию в отставках в правительствах западных стран выглядят комично и вызывают уже не жалость, а брезгливость. Она посоветовала европейским политикам искать причины внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме.