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Минобороны: ВМФ России уничтожил более 200 украинских военных в Одесской области

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ВМФ России точным ударом уничтожил более 200 украинских военнослужащих и иностранную технику под Одессой, сообщило Минобороны 20 июля.

«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.), — заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Также ударом было уничтожено свыше 10 единиц военной техники иностранного производства. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ уничтожили еще около 40 украинских боевиков в Соледаре Донецкой Народной Республики (ДНР), также было уничтожено 19 единиц бронетанковой техники.

Помимо этого Конашенков рассказал, что ВКС России уничтожили в Одесской области американскую пусковую установку ракетного комплекса Harpoon в районе населенного пункта Усатово. Также российские войска уничтожили восемь складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах Парасковиевка, Константиновка и Артемовск ДНР, Нововоронцовка Херсонской области и Терноватое Запорожской области.

18 июля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что все поставляемое Западом Киеву оружие будут уничтожено или захвачено.

До этого, 17 июля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении склада с противокорабельными ракетами Harpoon на одном из промышленных предприятий Одессы.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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