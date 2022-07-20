Житель Великобритании выиграл в лотерею более $234 млн

Житель Великобритании выиграл более $234 млн ( свыше £195 млн) в лотерею Euromillions, что стало самым крупным выигрышем за всю историю лотереи. Об этом сообщает 20 июля телеканал Sky News.

Британец сорвал джекпот, угадав все семь номеров. Выигрышными номерами оказались 6, 23, 27, 40, 41 и «счастливые звезды» — 2 и 12. Имя счастливчика в настоящее время неизвестно.

До этого, 10 мая, другой житель Великобритании выиграл в европейской лотерее £184 млн ($225,3 млн).

В октябре 2021 года американец выиграл в лотерею почти $700 млн. Выигрыш стал седьмым по величине в истории Соединенных Штатов.

В январе прошлого года американка выиграла $1 млн из-за ошибки кассира. Женщина вместе с продуктами приобрела несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала $10, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью $20, который оказался выигрышным.