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Житель Великобритании выиграл в лотерею более $234 млн

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Benoit Doppagne
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Житель Великобритании выиграл более $234 млн ( свыше £195 млн) в лотерею Euromillions, что стало самым крупным выигрышем за всю историю лотереи. Об этом сообщает 20 июля телеканал Sky News.

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Британец сорвал джекпот, угадав все семь номеров. Выигрышными номерами оказались 6, 23, 27, 40, 41 и «счастливые звезды» — 2 и 12. Имя счастливчика в настоящее время неизвестно.

До этого, 10 мая, другой житель Великобритании выиграл в европейской лотерее £184 млн ($225,3 млн).

В октябре 2021 года американец выиграл в лотерею почти $700 млн. Выигрыш стал седьмым по величине в истории Соединенных Штатов.

В январе прошлого года американка выиграла $1 млн из-за ошибки кассира. Женщина вместе с продуктами приобрела несколько лотерейных билетов. Стоимость каждого из них не превышала $10, однако кассир случайно продал ей билет стоимостью $20, который оказался выигрышным.

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