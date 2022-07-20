В Москве покажут лучшие проекты «Цветочного джема»

С 22 июля в Москве воссоздадут лучшие проекты фестиваля «Цветочный джем» — висячие и водные сады, цветочные арки и тропические острова. Об этом сообщает оргкомитет цикла уличных мероприятий «Московские сезоны», в рамках которого проводится фестиваль.

Всего в столицу привезут и высадят 100 тыс. растений. В центре города будет создано 27 садов и цветочных композиций. Они появятся, в частности, в Камергерском переулке, на Тверском бульваре и Новом Арбате, а также на Никольской улице. На Манежной площади расположится «Город Цветов», создатели которого вдохновлялись арабскими сказками и легендами об оазисах. На переходе от Манежной площади к площади Революции воссоздадут проект «Русское поле», который был представлен в рамках фестиваля «Московское лето» в 2017 году.

Биржевую площадь украсит сад-галерея с тропическими лианами. А прогуливающиеся по расположенной неподалеку Новой Площади смогут побывать в «Зеленом коридоре» и посидеть под свисающими цветочными плетями. Сады «Цветочного Джема» вырастут и у главных входов ВДНХ, парка Горького и «Музеона». Кроме того, как обещают организаторы, лестница Российской государственной библиотеки превратится в «уникальное зеленое уютное пространство».

Цветочные композиции высадят также у подножия памятника Максиму Горькому на площади Тверская Застава, а в парке «Зарядье» у прудов уже цветут луговые травы, напоминающие живописные полотна Клода Моне, композицию дополнят оригинальные цветочные стойки.

Международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» и одноименный фестиваль проходили в столице с 2017-го по 2019-й и в 2021 году. В последний раз временные сады украсили более чем 30 площадок по всей Москве, в центре города появилось 12 цветочных пространств площадью до 5500 кв. м. После окончания фестиваля сады демонтировали, а около 60 тыс. кустарников, цветов и деревьев перевезли на новые постоянные места, которые по большей части определили сами жители.

В 2018 году в Москве началась реализация масштабной программы «Мой район», нацеленной на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.