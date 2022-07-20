Движение по Ворошиловскому проспекту ограничили в Ростове

В Ростове-на-Дону временно ограничили движение по Ворошиловскому проспекту. О этом сообщает городской департамент автомобильных дорог.

С 20 июля вступили в силу ограничения на проезд по отрезку между улицами Текучева и домом № 80 по Ворошиловскому проспекту. Меры связаны со строительство водопроводной сети в центре города, уточняет RostovGazeta.

Инженерные коммуникации прокладывают около здания по Ворошиловскому, 82/4. Ожидается, что работы и ограничения движения продлятся до 1 октября 2022 года.

Новые коммуникации планируется использовать для ликвидации пожаров.

Ранее в июле сообщалось, что в Ростове-на-Дону объявили о поиске подрядчика на строительство дороги к СНТ «Нефтяник». Максимальная стоимость контракта составит 83,7 млн рублей