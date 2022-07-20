В СФ выступили за лишение Карлсена звания чемпиона мира по шахматам

Первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров 20 июля заявил, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен должен быть лишен титула, а шахматная корона должна перейти к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

«В свое время, когда Роберт Фишер в ранге чемпиона мира по шахматам отказался играть матч с победителем турнира претендентов Анатолием Карповым, ФИДЕ лишила его звания чемпиона мира и объявила нашего гроссмейстера новым шахматным королем. По этой логике Магнус Карлсен должен быть лишен шахматной короны и новым чемпионом мира должен быть объявлен российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Разве это не справедливо?» — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Ранее, 20 июля, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания проводить этот матч.

После его отказа Карлсена защищать свой титул соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал Непомнящий.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.