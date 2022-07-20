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В СФ выступили за лишение Карлсена звания чемпиона мира по шахматам

Джабаров: новым чемпионом мира должен быть объявлен Непомнящий
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Фото: ТАСС/EPA/LESZEK SZYMANSKI
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Первый зампред комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров 20 июля заявил, что чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен должен быть лишен титула, а шахматная корона должна перейти к российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему.

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«В свое время, когда Роберт Фишер в ранге чемпиона мира по шахматам отказался играть матч с победителем турнира претендентов Анатолием Карповым, ФИДЕ лишила его звания чемпиона мира и объявила нашего гроссмейстера новым шахматным королем. По этой логике Магнус Карлсен должен быть лишен шахматной короны и новым чемпионом мира должен быть объявлен российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Разве это не справедливо?» — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Ранее, 20 июля, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался защищать свой титул в матче с россиянином Яном Непомнящим. Норвежец сослался на отсутствие мотивации и желания проводить этот матч.

После его отказа Карлсена защищать свой титул соперником Непомнящего может стать китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов, досрочным победителем которого 3 июля стал Непомнящий.

Карлсен и Непомнящий уже боролись за звание чемпиона мира в 2021 году. Тогда норвежский шахматист одержал победу по итогам 11 партий и сохранил за собой титул, удерживаемый с 2013 года.

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