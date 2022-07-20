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Путин рассказал школьникам, как не превратиться в «ботаников»

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Фото: ТАСС/Павел Быркин
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Увлечения различными видами деятельности способны не только обогатить человека, но и помочь ему «не превратиться в ботаника». Такое мнение в среду, 20 июля, озвучил президент России Владимир Путин в ходе общения по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена».

К главе государства обратился 13-летний житель Козельска Максим Алферов и рассказал о своих увлечениях — шахматах, программировании и прошлых занятиях балетом. Путин посоветовал мальчику не бросать такие разносторонние хобби.

«Знаешь, что хотел бы посоветовать, хотя, наверное, лучше не советовать, ты сам разберешься. Но вот какие мысли приходят в голову: ты не бросай бальные танцы, занимаясь программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, не превращайся в ботаника, будь разносторонним человеком», — пояснил президент.

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В ходе встречи с финалистами конкурса Владимир Путин с удовольствием принял предложение возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи.

Возглавить набсовет главе государства предложила одна из участниц встречи.

Путин 14 июля подписал закон о создании в стране движения детей и молодежи. Предполагается, что будет проводиться воспитательная работа с участниками. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России.

Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика. Также разрешается открытие филиалов за рубежом.

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