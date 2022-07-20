Россияне начали закупаться в Казахстане

Россияне стали чаще приезжать в Казахстан за покупками, а также пользоваться услугами местных байеров. Об этом «Известиям» рассказала директор отдела брокериджа Lynks Property Management в Республике Казахстан Яна Ефименко в среду, 20 июля.

В стране уже представлены и успешно работают крупные зарубежные ритейлеры, такие как H&M и Inditex, они расширяют свое присутствие на рынке. Новые магазины открываются, но в рамках планов по развитию в Казахстане, которые уже существовали, отметила Ефименко. Возможно, повышающийся спрос со стороны россиян простимулирует рост количества магазинов уже присутствующих брендов, допустила она.

Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на МВД Казахстана 18 июля, с начала этого года подскочило число россиян, которые получают индивидуальные идентификационные номера (ИИН). За этот период их получили свыше 35,9 тыс. россиян, это в 10 раз больше аналогичного периода прошлого года.

14 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения зарубежных компаний в страну, которые ушли с российского рынка.

«Пока мы не наблюдаем тенденции к расширению присутствия именно по причине ввода санкций на территории России», — сказала Яна Ефименко.

По ее словам, выход IKEA на рынок Казахстана обсуждается давно, но пока ответ представителей сети ограничивался тем, что планы компании сфокусированы на других государствах. В большей степени это обусловлено небольшим населением страны. В Казахстане товары этого бренда очень популярны и представлены множеством неофициальных реселлеров.

Сейчас им предстоит наладить новые логистические схемы, что повлечет увеличение текущих цен, которые в среднем были выше официальных на 20%, либо переориентироваться на продажу товаров других производителей, сказала эксперт. Будет ли возможен вариант, когда ситуация развернется на 180 градусов и Казахстан выступит «параллельным экспортером» товаров для России, пока говорить сложно, резюмировала она.

16 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. 27 июня стало известно, что купить IKEA может сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий. 5 июля в IKEA началась онлайн-распродажа остатков со складов в России.