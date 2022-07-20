В Госдуме назвали нерешенным вопрос о приравнивании апартаментов к жилью

Окончательного решения о приравнивании апартаментов к жилью еще принято не было. Об этом заявила 20 июля в беседе с «Известиями» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Так она прокомментировала заявление главы думского комитета по строительству Сергея Пахомова о том, что апартаменты не приравняют к жилью и они не попадут под действие Жилищного кодекса РФ.

«Я сама являюсь членом рабочей группы. Я про такое решение не слышала. Никакого нового закона или проекта у нас нет. Может, сегодня что-то появилось. Мы ни за что не голосовали пока. Я полагаю, что никакие решения нельзя считать окончательными», — отметила Разворотнева.

Она указала, что на сегодняшний день статус апартаментов не определен.

31 мая «Известия» узнали, что власти могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты.

24 февраля Всероссийский центр национальной строительной политики направил в Минстрой предложение приравнять апартаменты в России к жилью второй категории. Согласно идее, в таких объектах можно было бы прописаться, но они не будут обеспечены социальной инфраструктурой — школами, детсадами, поликлиниками. Также для такого жилья стоит сохранить повышенный, то есть коммерческий, тариф за ЖКУ и налог на недвижимость, считают авторы инициативы.

В апреле прошлого года в Госдуму был внесен законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части регулирования отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством многофункциональных зданий. Однако первое чтение документ так и не прошел.

В самом законопроекте предлагается ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. Предлагается предусмотреть отдельные критерии для расположения таких зданий и требования к расположению жилых и нежилых помещений внутри них.

Разворотнева отмечала в беседе с «Известиями», что законопроект касался апартаментов, которые только будут построены. Она напомнила, что разобраться в статусе апартаментов и многофункциональных зданий поручил президент Владимир Путин.