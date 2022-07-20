Тела троих утонувших мужчин обнаружили в водоемах Удмуртии за сутки

В водоемах Удмуртии за минувшие сутки обнаружили тела троих мужчин, утонувших во время купания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Во вторник, 19 июля, тело мужчины 1983 года рождения было найдено в пруду в деревне Якшур Завьяловского района. По данным СУ СКР, накануне местный житель в состоянии алкогольного опьянения решил искупаться и зашел в воду в непредусмотренном для этого месте. Он утонул, пишет Udm-info.ru.

В тот же день около 13:00 в пруду у деревни Вортчино Шарканского района обнаружили тело 22-летнего молодого человека. Как выяснилось, за день до этого он в состоянии алкогольного опьянения поехал на велосипеде в магазин. По дороге мужчина решил искупаться, но утонул. Его велосипед был найден на берегу, телесных повреждений на теле погибшего не зафиксировано.

Как уточняет ИА «Сусанин», 19 июля в деревне Истомино Завьяловского района было обнаружено тело еще одного погибшего. 16 июля он вместе со своим знакомым пришел отдыхать на пруд и прыгнул с дамбы. В СК отмечают, что мужчина, вероятно, ударился головой о бетонные плиты и погиб.

По фактам гибели людей организованы доследственные проверки, обстоятельства устанавливаются. Назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы и родственники погибших.