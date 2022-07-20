В Роспотребнадзоре заверили в принятии мер против бубонной чумы

Роспотребнадзор принимает меры против распространения бубонной чумы в России. Об этом ведомство сообщило 20 июля.

«Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. Предпринимаются все необходимые меры для исключения рисков завоза и распространенная заболевания», — сообщила пресс-служба.

Накануне стало известно, что в Китае выявлен случай заражений человека бубонной чумой. Эту информацию подтвердил комитет здравоохранения Нинся-Хуэйского автономного района. Местная администрация объявила четвертый уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу в регионе для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

26 июня вирусолог Анатолий Альтштейн исключил вспышку чумы в России, однако следует все так же вести противоэпидемиологическую борьбу в отношении болезни, отметил он.

Ранее, 23 июня, в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что на территории РФ вакцина против чумы имеется в достаточном количестве. Кроме того, добавили, что в России разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований.

16 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чума и псевдотуберкулез являются опасными заболеваниями, которые могут эволюционировать. Необходимо заранее готовиться, надо иметь в качестве маяков те возбудители инфекционных заболеваний, которые очень опасны, уточнил он.

Чума — это тяжелое инфекционное заболевание, которое легко передается и имеет высокий уровень смертности. Это инфекционное заболевание класса А, высшая классификация в соответствии с законом Китая «О профилактике и лечении инфекционных заболеваний».

Характерный признак бубонной чумы — болезненное увеличение лимфатических узлов, или бубонов.

В 2021 годы вспышки чумы были зафиксированы на территории Монголии, с которой Китай имеет сухопутную границу. Чума является эндемичной болезнью данного региона и может передаваться жителям соседних государств.