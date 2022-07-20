Минобороны: ВКС России уничтожили украинскую пусковую установку комплекса Harpoon

Военные Воздушно-космических сил России (ВКС) уничтожили американский противокорабельный ракетный комплекс Harpoon под Одессой. Об этом в среду, 20 июля, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США», — заявил представитель ведомства.

Также военные Вооруженных сил России высокоточным оружием большой дальности морского базирования поразили пункт временной дислокации 35-й морской пехоты в населенном пункте Дачное вблизи Одессы.

«Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше 10 единиц военной техники иностранного производства», — подчеркнул Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса военные ВС РФ ликвидировали 356 зенитных ракетных комплексов, 760 единиц боевых машин реактивных систем залпового огня, 3166 орудий полевой артиллерии и минометов и других видов техники.

За несколько дней до этого представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин предупредил о том, что в ходе проведения спецоперации все поступающее в Киев со стороны Запада оружие будет уничтожено, либо захвачено.

8 июля президент США Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. В тот же день в Пентагоне заявили, что Вашингтон прорабатывает планы по поставкам новых вооружений украинской стороне на месяцы и годы вперед.

2 июня постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что Запад совершает военное преступление, накачивая Украину оружием. Он напомнил, что украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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