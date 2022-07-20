Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
Лавров сообщил об изменении географических задач спецоперации
Спорт
Карлсен отказался играть с Непомнящим за титул чемпиона мира по шахматам
Мир
ВС РФ уничтожили под Одессой свыше 200 украинских боевиков
Мир
Global Times назвала визит Путина в Иран «ответным ударом» Байдену
Недвижимость
В Госдуме намерены дать апартаментам другой статус
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Мир
Путин заявил о невозможности Запада предложить свою модель будущего
Политика
В Совбезе назвали «грехи России»
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Евросоюз решил готовиться впервые провести зиму без российского газа
Сюжет:

В Совфеде оценили желание Евросоюза смягчить антироссийские санкции

Сенатор Карасин оценил желание Евросоюза смягчить антироссийские санкции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции связано с негативными последствиями от них. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил в среду, 20 июля, новость о смягчении ряда санкций в отношении России.

Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций
ЕС предсказали печальный сценарий развития событий

«Евросоюз вынужден выкручиваться из ситуации, которую создал сам. Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становятся очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

19 июля в СМИ появились данные о возможной отмене части санкций, касающихся сотрудничества с российскими банками по платежам за продовольствие.

В Еврокомиссии заявили «Известиям», что не могут подтвердить информацию о послаблении части антироссийских санкций для того, чтобы иметь возможность проводить трансакции, связанные со сферой продовольствия и удобрений. Там подчеркнули, что совместное предложение ЕК и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля обсуждается государствами-членами на уровне Евросовета и носит конфиденциальный характер.

18 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах, сообщает телеканал «360».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022