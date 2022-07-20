В Совфеде оценили желание Евросоюза смягчить антироссийские санкции

Желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции связано с негативными последствиями от них. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил в среду, 20 июля, новость о смягчении ряда санкций в отношении России.

«Евросоюз вынужден выкручиваться из ситуации, которую создал сам. Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становятся очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается», — сказал сенатор в беседе с Lenta.Ru.

19 июля в СМИ появились данные о возможной отмене части санкций, касающихся сотрудничества с российскими банками по платежам за продовольствие.

В Еврокомиссии заявили «Известиям», что не могут подтвердить информацию о послаблении части антироссийских санкций для того, чтобы иметь возможность проводить трансакции, связанные со сферой продовольствия и удобрений. Там подчеркнули, что совместное предложение ЕК и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля обсуждается государствами-членами на уровне Евросовета и носит конфиденциальный характер.

18 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах, сообщает телеканал «360».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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