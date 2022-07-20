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Bloomberg узнало о возможном отказе Турции от доллара при расчетах за газ

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Турция надеется отказаться от доллара в платежах за российскую энергию, что должно помочь замедлить сокращение золотовалютных резервов Турции. Об этом сообщает Bloomberg.

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Как отмечается в сообщении, опубликованном 19 июля, Москва и Анкара уже некоторое время работали над переходом к расчетам в местных валютах. По утверждениям турецких официальных лиц, знакомых с этим вопросом, проблему должны были обсуждать главы государств на встрече в Тегеране 19 июля.

Подчеркивается, что Россия остается важнейшим источником поставок энергоносителей для Турции.

В прошлом году Россия обеспечила четверть импорта сырой нефти Турцией и около 45% ее закупок природного газа. При этом экспорт Турции в Россию в прошлом году составил $6,5 млрд, а импорт из России — $29 млрд.

Лиры, полученные Россией за энергоносители, впоследствии можно будет использовать для приобретения продукции в Турции.

Турецкие политики уже несколько лет обсуждают с торговыми партнерами смену валют платежей, поскольку стараются противостоять сокращению резервов своего Центробанка, с 2019 года продавшего десятки миллиардов долларов в попытках поддержать падающий курс лиры.

Президент Турции Тайип Эрдоган 19 мая заявлял, что страна не способна отказаться от поставок российского газа. По его словам, для Турции это стратегический вопрос.

19 июля сообщалось, что трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Тегеране. Встреча была посвящена гаранту сирийского урегулирования.

При этом днем ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что по результатам этой встречи Россия и Иран планируют вывести двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнерства.

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