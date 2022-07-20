Путин возглавит набсовет нового российского движения детей и молодежи

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Предложение он принял 20 июля на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена».

Возглавить набсовет главе государства предложила одна из участниц встречи.

«Предложение с удовольствием принимаю. Надеюсь, что наше общение с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения», — сказал российский лидер.

Путин 14 июля подписал закон о создании в стране движения детей и молодежи. Предполагается, что будет проводиться воспитательная работа с участниками. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители. Программы воспитательной работы разработает Минпросвещения России.

Стать участниками движения могут несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. У движения будет своя символика. Также разрешается открытие филиалов за рубежом.