Автобус с детьми перевернулся в Алтайском крае

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае. По данным «Известий», ДТП произошло днем 20 июля в Солонешенском районе.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 33 ребенка и один взрослый.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы. О пострадавших пока информации нет.

По информации прокуратуры Алтайского края, автобус съехал с трассы. Предварительно, травмы получили четыре ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель автобуса. По факту произошедшего организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке несовершеннолетних.

29 июня двое детей погибли в ДТП на автотрассе под Великим Новгородом. Авария произошла на Драгунском шоссе. По предварительным данным, 62-летний водитель «КамАЗа» при повороте направо сбил попутный скутер. 14-летний подросток, управлявший скутером, скончался в больнице. 15-летняя девушка умерла до приезда скорой помощи.