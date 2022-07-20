Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
Лавров счел исчерпанным потенциал антироссийских санкций
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Мир
В Китае назвали США главным разрушителем мира и стабильности
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР
Мир
Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР
Интернет
Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»
Мир
Истребители ВКС РФ уничтожили в воздушном бою украинские Су-25 и МиГ-29
Мир
Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 20 июля

0
Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки в районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США. Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше 10 единиц военной техники иностранного производства.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 и один Су-25.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022