Карта спецоперации на Украине 20 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки в районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса Harpoon производства США. Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где осуществлялась подготовка резервистов для ВСУ. Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше 10 единиц военной техники иностранного производства.

В рамках контрбатарейной борьбы за сутки поражены: пять взводов реактивных систем залпового огня «Град» 48-й и 58-й мотопехотных бригад, шесть артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено два самолета воздушных сил Украины: один МиГ-29 и один Су-25.