ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов

Банк России представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов, одним из первых шагов стали рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Об этом 20 июля говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В концепцию вошли новые критерии присвоения статуса квалифицированного инвестора, которые не менялись более пяти лет. Изменения стали продолжением работы по развитию финансового рынка и оперативной реакцией на новые риски, отметили в регуляторе.

«Так, заблокированными из-за санкций оказались иностранные активы на счетах более 5 млн инвесторов. Из-за принудительных маржин коллов с конца февраля 2022 года задолженность клиентов перед 11 крупнейшими брокерами достигла 2,5 млрд рублей по 27,8 тыс. портфелей», — отметили в ЦБ.

Регулятор получает жалобы, в том числе и от квалифицированных инвесторов, количество которых за два года выросло в 2,7 раза.

Так, для получения статуса квалифицированного инвестора станут необходимыми увеличение с 6 млн до 30 млн рублей размера активов, а также пересмотр требований к их формированию. Это соответствует мировой практике определения, отметили в регуляторе.

Кроме того, сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам. Причина кроется в новых санкционных рисках, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов.

«Будет пересмотрен максимальный размер плеча, доступный неквалифицированным инвесторам, и введено обязательное уведомление о рисках при совершении сделок с использованием заемных средств», — отметили в ЦБ.

Также регулятор продолжит совершенствовать процедуру тестирования перед покупкой сложных финансовых инструментов и введет временные интервалы между попытками пересдачи. Будут созданы единые реестры, куда будут внесены инвесторы, прошедшие тестирование, что поможет клиентам не проходить заново процедуры после смены брокера.

«Эти и ряд других новаций планируется реализовать решениями и нормативными актами Банка России, некоторые из них войдут в основу законопроектов», — добавили в регуляторе.

Предложения финансисты обсудят с парламентом, участниками рынка и правительством.

Ранее в июле сообщалось, что одно из самых сильных падений в июне пережил портфель, состоящий из акций российских компаний первого эшелона. За месяц его рублевая стоимость обвалилась на 10,4%, то есть за все время инвестирования в эти активы можно было потерять почти 13% своих средств.