Жительница Горловки рассказала 20 июля корреспонденту «Известий» об обстрелах города вооруженными формированиями Украины.

«Что еще могло случиться в этот день? Прилетело, человека убило. Все в панике, в шоке. Тут ничего нет. Ни военных — никого. Здесь живут мирные люди. Всё. За что нас так? Девятый год уже терпим всё это», — рассказала журналисту Татьяна со слезами на глазах.

Ранее в среду украинские боевики в очередной раз обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Отмечалось, что в Горловке один человек погиб, трое пострадали.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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