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Монсон перед боем с Дациком рассказал о своем отношении к России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал Россию своим домом и заявил, что он больше русский, чем его противник в предстоящем бою Вячеслав Дацик.

«Дацик, ты родился в России — поздравляю, ты ничего не делал для помощи России, твоя поддержка России — просто слова. Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что на 100% я больше русский, чем ты», — сказал он «Известиям» 20 июля.

По словам бойца, он интересовался культурой и историей России, еще когда был ребенком.

«Я знал, что Россия — моя судьба. Когда я впервые приехал в Россию, все было именно так, как я мечтал: Красная площадь, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, озеро Байкал, Сибирь», — отметил Монсон.

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Спортсмен подчеркнул, что почувствовал русскую душу задолго до того, как получил российское гражданство.

«Россия — мой дом. У меня русские жена и дети. И моя работа здесь. Я открываю детские спортивные школы», — добавил он.

Ранее, 16 июля, Монсон рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от предстоящего боя с Дациком. Он отметил, что знает свои сильные и слабые стороны и не будет на ринге вытворять какое-то безумие.

Днем ранее Дацик поделился планами на предстоящий поединок с Монсоном. Боксер заявил, что не переживает по поводу исхода сражения. Он также пообещал показать веселый бой.

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Также зрители смогут в прямом эфире увидеть бой Гаджи «Автомата» Наврузова против Фернандо Родригеса.

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