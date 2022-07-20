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Путин заверил, что Россия поможет «привести в порядок» территории ДНР и ЛНР

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поможет «привести в порядок» территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он заявил 20 июля.

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«Потребуется много усилий, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ДНР, и ЛНР. Сделаем это обязательно!» — сказал глава государства участникам конкурса «Большая перемена».

18 июля в ЛНР сообщили, что завершили формирование администраций во всех городах республики. Последний из освобожденных населенных пунктов, Лисичанск, возглавил Андрей Скорый.

13 июля корреспондент «Известий» показал ход строительства жилого массива в Мариуполе. 12 пятиэтажных домов с собственной котельной возводятся по заказу Министерства обороны России. К сентябрю планируется сдача первой очереди из шести многоэтажек жилого квартала, где также будут располагаться медицинский центр и школы.

11 июля первый регулярный пассажирский поезд за последние пять месяцев отправился от пригородного железнодорожного вокзала города Мариуполя в Волноваху. Состав будет ходить два раза в день, утром и вечером. Стоимость билета в один конец составляет 27 рублей.

25 июня председатель общественной палаты ДНР Александр Кофман предположил, что на полное восстановление Мариуполя может потребоваться от трех до пяти лет. Ранее в июне мирные жители рассказали, что Мариуполь перестраивается на мирный лад, в городе пустили первые автобусные маршруты, люди получили пенсии, начинается строительство жилых кварталов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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