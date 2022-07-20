Суд признал банкротом компанию «Открытие Холдинг»

Арбитражный суд Москвы 20 июля признал банкротом компанию «Открытие Холдинг», экс-акционера банка «Открытие».

«Признать («Открытие Холдинг». — Ред.), несостоятельным должником, открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — передает «РИА Новости» решение судьи.

Суд утвердил конкурсным управляющим на следующую процедуру банкротства Марию Булатову, которая в настоящее время является временным управляющим компании. Ее отчет назначен на 23 января.

18 апреля стало известно, что Арбитражный суд Москвы установил долг «Открытие Холдинга» в размере 262 млрд рублей. Отмечалось, что компания допустила дефолт по всем выпускам, а также не выплатила купонный доход из-за отсутствия денежных средств.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства — наблюдения — в отношении компании еще в ноябре прошлого года.

В России суды до этого еще не рассматривали дела о банкротстве должников с подобным размером неисполненных обязательств.