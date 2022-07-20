Роскомнадзор принял меры против Wikimedia Foundation за неудаление незаконных данных

Роскомнадзор обязал поисковые системы сообщать о нарушении законодательства со стороны Wikimedia Foundation, управляющей интернет-энциклопедией «Википедия». Об этом ведомство сообщило в среду, 20 июля.

В сообщении говорится, что в связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства.

Роскомнадзор отметил, что в данном случае речь идет о неудаленных материалах «Википедии», которые признаны запрещенными, в том числе о фейках о ходе специальной военной операции на территории Украины.

Отмечается, что такие меры будут действовать до устранения организацией нарушений.

Ранее, 26 апреля, суд в Москве оштрафовал некоммерческую благотворительную организацию Wikimedia на 3 млн рублей за семь статей в «Википедии» с недостоверными данными о спецоперации на Украине, событиях в Буче и Мариуполе.

Причиной штрафа стали семь статей «Википедии», в том числе о российской спецоперации в Донбассе, событиях в Буче, уничтожении больницы и театра в Мариуполе.

Днем ранее президент России Владимир Путин призвал прокуратуру пресекать вмешательство в дела РФ извне и препятствовать распространению фейков в интернете. Также глава государства поручил незамедлительно реагировать на распространение в Сети призывов к незаконным акциям.

4 марта Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям. По новому закону предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 млн рублей. Если же фейковая информация повлекла тяжкие последствия, срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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