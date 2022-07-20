ВС РФ ответным огнем подавили атаку ВСУ на приграничные районы Курской области

Российские военные ответным огнем подавили атаку на приграничные территории Курской области со стороны Украины. Об этом в среду, 20 июля, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Наши военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что в результате обстрела повреждена линия электропередачи. В итоге без света остались три населенных пункта. Ремонтные бригады уже выехали на место. Электроснабжение в районе будет восстановлено в ближайшее время.

О последствиях обстрела Курской области также рассказал глава Рыльского района Андрей Лисман. По его словам, один из снарядов взорвался в 20 м от одного из крайних домов деревни Городище, пишет «Газета.Ru».

Ранее власти региона продлили желтый уровень террористической опасности до 23 июля. Жителей призвали быть бдительными и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и обнаруженных беспилотных летательных аппаратах (БПЛА).

Курская область на протяжении нескольких месяцев подвергается атакам со стороны Украины. Так, 5 июля, обстрелу подвергся Глушковский район. Повреждения получили восемь жилых домов и объекты инфраструктуры. Кроме того, пострадали церковь и водонапорная башня в поселке Попово-Лежачи.