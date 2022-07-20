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В Мурманской области начали косить борщевик после жалоб местных жителей

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В Мурманской области Центр управления регионом (ЦУР) за месяц зарегистрировал 60 обращений о разросшемся борщевике. Об этом в среду, 20 июля, сообщает Nord-News.

Жалобы поступили из десяти муниципалитетов области. При этом большинство обращений были зарегистрированы в Мурманске, Апатитах, Кировске и Мончегорске. По сообщениям местных жителей, борщевик разрастается вдоль дорог, у жилых домов, рядом с детскими площадками.

Обращения были переданы в администрации муниципалитетов, которые организовали покос борщевика, пишет ИА «Би-порт».

«Распространение борщевика опасно для людей — от ожогов и аллергий страдают взрослые и дети. Оперативная реакция муниципалитетов и управляющих компании на такие сигналы очень важна для обеспечения здоровья и безопасности», — рассказал руководитель ЦУР Алексей Медведев.

18 июня гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергей Лопатин заявил, что некоторые дачные цветы могут представлять опасность для детей. По его словам, токсичные для детей вещества содержат лютики, ландыши, гладиолусы и нарциссы.

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