Два человека погибли при столкновении легковушек на Ставрополье

В Благодарненском округе Ставропольского края в результате лобового столкновения легковых авто погибли два человека. Об этом региональное УГИБДД сообщает в своем Telegram-канале.

Авария произошла утром в среду, 20 июля, на 58-м км автодороги Светлоград — Благодарный — Буденновск. По предварительной информации, 29-летний водитель ВАЗ-2114 при обгоне не убедился в том, что встречная полоса свободна. На скорости машина лоб в лоб врезалась Volkswagen Polo под управлением 33-летней женщины.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки и его 23-летний пассажир погибли на месте. Водитель иномарки получила различные травмы и была госпитализирована, пишет NewsTracker.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения и восстановлению не подлежат. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

18 июля в Предгорном округе Ставропольского края в результате столкновения фуры и легкового автомобиля погибли три человека. Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением и выехал на обочину, после чего машина потеряла управление, вылетела на встречку и врезалась в китайский грузовик.