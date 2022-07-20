Востоковед оценил последствия решения Сирии разорвать дипотношения с Украиной

Решение Сирии о разрыве дипломатических отношений с Украиной не обернется проблемами для Дамаска. Об этом в среду, 20 июля, заявил «Известиям» доцент Института общественных наук РАНХиГС, эксперт-востоковед Сергей Демиденко.

«Масштабностью отношения Украины и Сирии не отличались. Там не было никаких особых связей ни с точки зрения экономической кооперации, ни с точки зрения военного сотрудничества — они слишком далеко друг от друга. [Кроме того], Сирия включена в орбиту влияния других стран, в первую очередь, Турции, Израиля и Ирана. Поэтому разрыв отношений для Сирии никакими проблемами не обернется, как и для Украины», — указал он.

Объясняя, почему сирийские власти тянули с разрывом дипотношений, эксперт отметил, что Дамаску сейчас не до темы Украины. Помимо этого, по словам Демиденко, в Сирии существуют различные группы влияния, у которых есть свое мнение даже по такому «неважному вопросу», как отношения с Киевом.

«И вероятнее всего, там шла какая-то дискуссия. А может, просто откладывали это решение на потом, потому что реакция тут была абсолютно прогнозируемой. Долгая история с обсуждением, скорее всего, связана с щекотливостью украинского вопроса в принципе сегодня в международной повестке», — предположил востоковед.

Помимо этого, эксперт добавил, что на САР оказывают влияние извне различные силы, так что сирийцам приходится действовать с учетом международной обстановки. По словам Демиденко, на сирийском театре ключевым игроком является Иран, так что Дамаск вынужден соотносить свои внешнеполитические решения с Тегераном.

О том, что Сирия разорвет дипломатические отношения с Украиной, ранее в этот день сообщило госагентство SANA. Как рассказал изданию источник, Дамаск утверждает, что Киев разорвал отношения с 2018 года, когда отказал в продлении резидентских виз дипломатам, работающим в посольстве. Отмечалось, что такие действия привели к приостановке работы посольства.

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией 30 июня в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ДНИ и ЛНР). При этом отмечалось, что консульские отношения сохраняются. Кроме того, была инициирована процедура введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц.

Кроме того, помимо Сирии ЛНР и ДНР также в июле признала Северная Корея. Она стала третьим членом ООН, признавшим независимость республик.

Ранее, 11 июня, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами.

Абхазия признала независимость республик 25 февраля.

До этого Россия признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к российскому лидеру Владимиру Путину.