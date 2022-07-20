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Бригады Мосводостока вышли на дежурство на улицы из-за прогнозируемого дождя

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Бригады ГУП «Мосводосток» дежурят на столичных улицах в связи с ухудшением погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы в среду, 20 июля.

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«На улицах города организовано дежурство бригад Мосводостока. При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день пресс-служба столичного ГУ МЧС России предупредила жителей города о дожде, грозе и шквалистом ветре с утра в среду.

В ведомстве уточнили, что, согласно прогнозам синоптиков Росгидромета, прогнозируется дождь, местами гроза. Также ожидается шквалистое усиление ветра при грозе до 17 м/с, передает НСН.

Подобная погода сохранится до конца дня.

Водителям рекомендовали во время непогоды снижать скорость движения, избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от ненастья под деревьями.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила телеканалу «Звезда», что столичным кафе и ресторанам порекомендовали временно закрыть летние веранды из-за надвигающейся на регион непогоды.

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