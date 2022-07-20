Пытавшегося залезть на балкон к девушке жителя Омской области убило током

В городе Калачинск Омской области 19 июля от поражения электрическим током скончался 31-летний местный житель. По данным Следственного комитета РФ по региону, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался залезть через балкон к бывшей возлюбленной.

Попытка оказалась неудачной и омич сорвался на подходящую к дому линию электропередач. Он умер на месте. Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося, чтобы затем вынести процессуальные решения в порядке статьи 145 УПК РФ (Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении).

13 октября 2021 года в Приморском крае 14-летний подросток пострадал от удара током высокого напряжения на железнодорожном мосту у села Васильевка Михайловского района. Отдыхая в компании ребят, он вскарабкался на железную балку на высоту более 8 м, а поскользнувшись, схватился за высоковольтный провод.

В августе в Липецке, в районе Сокола, при попытке спрыгнуть с железнодорожного моста в реку Воронеж смертельный удар электротоком получил 17-летний юноша. К приезду скорой помощи он уже был мертв.