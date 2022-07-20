В июне в рязанских компаниях вырос спрос на персонал. Об этом в среду, 20 июля, сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, в июне в Рязанской области открылись около 5 тыс. вакансий. Показатель оказался выше майского на 11%. Также месячный прирост по количеству вакансий стал наибольшим за год.

Как уточняется в материале, больше всего вырос спрос на специалистов в сфере рекламы, PR и маркетинга. Также на первых местах оказались такие сферы как администрирование, страхование и продажи.

При этом число предложений снизилось в сфере добыче сырья, управления персоналом и области высшего менеджмента.

Ранее в июле сообщалось, что средний заработок женщин в России, занятых на крупных и средних предприятиях, в 2021 году составил 42,8 тыс. рублей «на руки» с учетом премиальных. С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зарплатах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего минимума в 26,1%.