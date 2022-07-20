Мировой авторынок в июне впервые с начала года вышел в плюс

Мировой авторынок в июне увеличился на 0,4%, до 7, 095 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. Об этом 20 июля сообщило аналитическое агентство «Автостат».

По итогам шести месяцев 2022 года общемировая реализация новых машин составила 38 млн. 468 тыс. единиц (–8,5%), привели статистику консалтинговой компании LMC Automotive российские аналитики.

Мировым лидером по продажам автомобилей в июне текущего года стал Китай с показателем 2,483 млн машин, что на 29,5% выше показателя 2021 года. Скачок продаж обусловлен, в частности, отложенным покупательским спросом, который сформировался в период недавних локдаунов в ряде регионов страны. Сказались и меры государственные поддержки авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с традиционным ДВС.

В США было реализовано 1,13 млн автомобилей — на 12,6% меньше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июне 2022 года реализовали 1,106 млн машин (–17,4%).

Продажи автомобилей в странах Восточной Европы снизились на 39,7% до 246,6 тыс. единиц.

В Южной Америке местные дилеры реализовали всего 198 тыс. машин, что на 3,7% меньше по сравнению результатом 2021 года.

Япония продала на своем рынке 324,9 тыс. шт. автомобилей,( −9,8%). Канада — 149 тыс. шт., (–11,5%), Корея всего 143 тыс. шт., (–11,9%).

19 июля ресурс motor1. com, привел данные о том, что количество дилерских центров премиальной китайской марки Exeed в России выросло на 63%, достигнув 83 автосалонов. Такой показатель был достигнут всего за шесть месяцев 2022 года.