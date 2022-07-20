Биолог предостерег жителей Петербурга от сбора черники

Черника еще не созрела до конца, хотя и выглядит спелой, жителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области собирать ягоды пока не следует. Об этом в среду, 20 июля, заявил петербургский биолог Павел Глазков в своей группе в социальной сети «Вконтакте».

По словам эксперта, черника — хороший антисептик и природный антибиотик. Однако, до конца не созрев, ягода не наберет нужное количество своих природных свойств.

Черника содержит большое количество витаминов (А, В1-В6, В9, К, С), макроэлементов (калий, магний, кальций, натрий, фосфор), микроэлементов (железо, марганец, медь, цинк, селен), дубильных веществ, сахаров, лимонную, яблочную, скорбиновую кислоты и каротин, отмечает 78.ru.

Глазков призвал жителей региона подождать одну-две недели, прежде чем собирать ягоды. По его словам, он сам делает это не раньше середины августа.