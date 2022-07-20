Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
В Турции 12 человек пострадали после падения автобуса в кювет
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Мир
В Китае назвали США главным разрушителем мира и стабильности
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Интернет
Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»
Мир
В Польше украинец отказался продать полякам еду в столовой
Мир
Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян
Сюжет:

Глава МО Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативно уничтожать беспилотники ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения РФ должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса, а также усилить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие указания дал российский министр обороны Сергей Шойгу 20 июля, инспектируя группировку войск «Запад».

«Птичку» не жалко: как войска ЛНР борются с беспилотниками противника
«Известия» побывали на линии соприкосновения с украинскими вооруженными формированиями

«Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и о выполняемых в зоне ответственности боевых задачах», — сообщили в Минобороны России.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

В тот же день в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинские военные практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике.

По данным Минобороны РФ на 19 июля, за все время спецоперации ликвидированы 1568 украинских беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022