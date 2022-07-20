Глава МО Шойгу приказал группировке войск «Запад» оперативно уничтожать беспилотники ВСУ

Подразделения РФ должны жестко пресекать обстрелы освобожденных населенных пунктов Донбасса, а также усилить оперативность уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие указания дал российский министр обороны Сергей Шойгу 20 июля, инспектируя группировку войск «Запад».

«Глава российского военного ведомства на командном пункте заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Сычевого по текущей обстановке и о выполняемых в зоне ответственности боевых задачах», — сообщили в Минобороны России.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны за сутки были сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

В тот же день в Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили, что украинские военные практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике.

По данным Минобороны РФ на 19 июля, за все время спецоперации ликвидированы 1568 украинских беспилотников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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