В Москве начнется тестирование гражданских беспилотников

В Москве создан Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ), который займется тестированием беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Проект разработали Московский инновационный кластер и Фонд «Сколково».

Специалисты центра будут принимать решения относительно допуска к тестированию пилотов и летательных аппаратов, следить за безопасностью, а также контролировать техническое состояние оборудования.

«Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте», — сказала Сергунина.

Зона для тестирования площадью 400 га расположена в «Сколково». Полеты беспилотных воздушных судов будут возможны на высоте до 100 м.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, сейчас правительство города вместе с Министерством экономического развития России занимаются «согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима».

Желающим принять участие в тестировании необходимо подать заявку на цифровой платформе Московского инновационного кластера, который является площадкой для сотрудничества между корпорациями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями и городом.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.