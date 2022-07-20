Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Мир
В Турции 12 человек пострадали после падения автобуса в кювет
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Мир
В Китае назвали США главным разрушителем мира и стабильности
Мир
Силы ЛНР взяли под контроль село Берестовое в ДНР
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Интернет
Роскомнадзор обязал поисковики сообщать о нарушениях закона в «Википедии»
Мир
В Польше украинец отказался продать полякам еду в столовой
Мир
Bloomberg узнало о планах Киева согласовать отсрочку выплаты внешнего долга
Мир
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник нагрубил премьеру Саксонии
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

В Москве начнется тестирование гражданских беспилотников

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве создан Центр управления городской аэромобильностью (ЦУГАМ), который займется тестированием беспилотных авиационных систем. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Проект разработали Московский инновационный кластер и Фонд «Сколково».

Специалисты центра будут принимать решения относительно допуска к тестированию пилотов и летательных аппаратов, следить за безопасностью, а также контролировать техническое состояние оборудования.

«Беспилотные авиасистемы остаются одной из самых перспективных технологий для мегаполисов. Их можно использовать в разных сферах, вплоть до перевозки грузов и пассажиров. Создание и тестирование средств городской аэромобильности помогут Москве занять лидирующие позиции в этом сегменте», — сказала Сергунина.

Зона для тестирования площадью 400 га расположена в «Сколково». Полеты беспилотных воздушных судов будут возможны на высоте до 100 м.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, сейчас правительство города вместе с Министерством экономического развития России занимаются «согласованием с различными ведомствами всех юридических нюансов запуска экспериментального правового режима».

Желающим принять участие в тестировании необходимо подать заявку на цифровой платформе Московского инновационного кластера, который является площадкой для сотрудничества между корпорациями, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями и городом.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022