МИД РФ назвал главные причины политических кризисов в Европе

Москва советует европейским политикам искать причины внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном 20 июля на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, последствия ошибок европейских политиков европейцы ощущают всё сильнее. Так она прокомментировала высказывания министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо о том, что «российское руководство нацелено на дестабилизацию Италии и Европы», якобы оно встретило объявление об отставке министра с поста «с ликованием», а посол РФ в Италии чуть ли не «давал отмашку» на действия итальянских политических сил.

Как отметила дипломат, в Москве «ошеломлены мощью российской дипломатии, как следует из сообщений итальянских СМИ». Как преподносят медиа, российские послы всего лишь парой звонков могут менять правительства.

«Если говорить серьезно, то приходится констатировать, что глава итальянского внешнеполитического ведомства продолжает искать внешние причины внутриполитических проблем Италии. Ничего нового в этом нет», — отметила высокопоставленный дипломат.

Она напомнила, что подобные приемы не раз использовались на Западе в отсутствие возможности обвинить кого-либо другого в собственных провалах и растущем недовольстве населения на фоне роста цен.

Захарова обратила внимание, что для убедительности власти Италии использовали имя посла России Сергея Разова в этой стране, однако с июля высокопоставленный дипломат находится в отпуске за пределами страны, о чем МИД Италии был проинформирован.

Дипломат добавила, что страны Европы открыто признают свое участие в подготовке госпереворотов в других странах, а Россия всегда придерживалась принципа невмешательства в дела суверенных государств.

«Советовали бы европейским политикам искать причины своих внутренних кризисов в собственных ошибках и непрофессионализме, социально-экономические последствия которых все сильнее ощущают на себе простые граждане стран Европейского союза», — заключила она.

14 июля итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой премьера.

На следующий день глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что голову Драги «подали на серебряном блюде» президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, политические разногласия в правящей коалиции идут на руку властям России.

16 июля председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.