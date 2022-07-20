SANA: Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева

Сирия разорвала дипотношения с Украиной. Об этом в среду, 20 июля, сообщило госагенство Sana, ссылаясь на источник в министерстве иностранных дел страны.

В сообщении говорится о том, что Сирийская Арабская Республика приняла решение разорвать дипломатические отношения с Украиной.

При этом отмечается, что данное решение принято в ответ на решение правительства Украины по этому поводу.

Источник агентства рассказал, что Киев фактически разорвал дипломатические отношения с Сирией еще в 2018 году, когда на Украине отказались продлевать визы сирийских дипломатов. Отмечается, что такие действия привели к приостановке работы посольства.

30 июня МИД Украины заявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией в ответ на признание последней Донецкой и Луганской народных республик (ЛДНР). При этом. отмечалось, что консульские отношения сохраняются. Помимо этого Киев инициировал процедуру введения в отношении Дамаска торгового эмбарго и наложения санкций на ряд физических и юридических лиц.

29 июня Сирия сообщила о решении признать независимость ДНР и ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что признание оговаривается в договоре «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи», но он еще не подписан.

11 июня глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ведутся переговоры о возможности признания республики другими странами.

РФ признала независимость и суверенитет ДНР и ЛНР 21 февраля после обращения глав республик к президенту Владимиру Путину. На данный момент независимость признали три государства: Россия, Абхазия, Южная Осетия и Северная Корея.