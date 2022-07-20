Источник рассказал о плане ООН по вывозу украинского зерна

План ООН подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном. Безопасные маршруты уже определены. Об этом 20 июля сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с переговорами.

«План ООН подразумевает формирование безопасных маршрутов судов. Мы понимаем, что для разминирования портов нужно время, но решать кризис надо в оперативном порядке, в этой связи, согласно предложению ООН, планируется создать безопасный морской коридор, маршруты, в территориях, которые безопасны, где нет мин», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, безопасные маршруты уже определены, однако он не назвал конкретные порты.

«Это технические вопросы, которые еще согласуются. Всё узнаете в итоговом документе», — сказал источник.

Он добавил, что Турция готова оказать содействие для этого процесса, и подчеркнул, что страна неоднократно предлагала это еще до начала переговоров.

Ранее, 19 июля, президент России Владимир Путин обсудил вопрос организации поставок зерна с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры состоялись в Тегеране в рамках встречи глав государств — гарантов астанинского процесса.

Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за посреднические усилия по предоставлению турецкой площадки для переговоров по проблемам вывоза зерна по Черному морю.

13 июля в Стамбуле завершилась встреча военных делегаций РФ, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна, на которой, по данным Минобороны РФ, российская сторона представила свои предложения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, в свою очередь, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Москвой по экспорту зерна с украинской территории.

В конце июня Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он заявлял, что существуют другие варианты вывоза пшеницы — через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.