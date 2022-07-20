Развитие Северного морского пути до 2035 года обсудят в рамках выездной сессии ВЭФ
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- Развитие Северного морского пути до 2035 года обсудят в рамках выездной сессии ВЭФ
В четверг, 21 июля 2022 г. с 9:00 до 12:40 мск в Камчатском выставочно-туристическом центре состоится выездная сессия ВЭФ по теме: «Перспективы круглогодичной навигации по Северному морскому пути». Организаторами сессии выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Госкорпораця «Росатом», Камчатский край и Фонд Росконгресс,
Стремительный рост рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также современная геополитическая обстановка свидетельствуют о необходимости интенсификации работы восточного сектора Северного морского пути, а также выравнивания нагрузки по году. Одной из задач встречи станет гармонизация работы государственных и частных структур для ускорения полномасштабного запуска транспортного коридора. В ходе мероприятия будут рассмотрены механизмы по интенсификации грузопотока по Севморпути, а также равномерному распределению нагрузки на транспортный коридор. Планируется заложить основу для решений, которые будут приняты в ходе Восточного экономического форума.
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с подведомственной КРДВ представит инфраструктуру восточного сектора акватории и новые транспортно-логистические решения, а также шаги по развитию круглогодичной навигации по Северному морскому пути.
К участию приглашены:
- Гаджимагомед Гусейнов, первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- Владимир Солодов, губернатор Камчатского края;
- Сергей Франк, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот», председатель Совета участников судоходства по развитию Северного морского пути;
- Владимир Панов, специальный представитель Госкорпорации «Росатом», заместитель председателя государственной комиссии по вопросам развития Арктики;
- Евгений Амбросов, заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК»;
- Юрий Цветков, член совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
- Равиль Насыбуллов, директор департамента логистики, ПАО «Норильский никель»;
- Андрей Сарычев, начальник департамента морского транспорта дирекции логистики и операций с нефтью ПАО «Газпром нефть»;
- Александр Бондар, директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России;
- Николай Шабалин, исполнительный директор Центра морских исследований МГУ;
- Дмитрий Зайцев, заместитель руководителя Росгидромета;
- Аркадий Коростелёв, президент ПАО «Дальневосточное морское пароходство»;
- Алексей Павлов, генеральный директор АО «Сахалинское морское пароходство».