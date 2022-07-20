Киев выпустил 12 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные выпустили 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом 20 июля сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Обстрел был в 4 утра, пакет из 12 ракет, два залпа по шесть», — сказал он «РИА Новости», уточнив, что насчитано около восьми попаданий по мосту, часть перехватила система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам Стремоусова, сооружению нанесен существенный ущерб и есть разрушения.

«Движение по мосту пока есть, но для большегрузного транспорта он, вероятно, будет перекрываться», — отметил замглавы ВГА.

В настоящее время власти не располагают информацией о возможных пострадавших в результате инцидента, добавил он.

Как рассказал военный корреспондент телеканала «Известия» Иван Литомин, объект подвергается обстрелам второй день подряд. Он показал образовавшиеся на мосту новые воронки от снарядов. Как напомнил Литомин, это единственная магистраль, соединяющая два берега Днепра.

Накануне стало известно, что Бериславский район Херсонской области остался без газа из-за обстрела украинскими военными в районе ГЭС в Новой Каховке 18 июля.

Стремоусов 19 июля заявил, что в регионе усиливают систему ПВО в связи с участившимися ударами со стороны Вооруженных сил Украины. Он отметил, что власти области располагают информацией по поводу мест ведения огня украинскими солдатами.

Херсонская область перешла под контроль военных России в середине марта в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении президент России Владимир Путин принял 24 февраля после обращения властей Донецкой и Луганской народных республик.

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