Торгпред России Логинов: Финляндия ограничила покупку земельных участков россиянами

Финляндия усилила ограничения на покупку земельных участков, в том числе россиянами. Об этом в среду, 20 июля, сообщил российский торгпред в Хельсинки Антон Логинов.

Он пояснил, что с 2020 года в Финляндии действуют ограничения на покупку участков лицами, которые не являются гражданами ЕС. Для них и для ряда компаний требуется получить лицензию минобороны республики. В текущем году в эти нормы предложили внести ряд изменений, сказал он «РИА Новости».

В частности, министерство получает право выяснить происхождение средств, которые предназначены для покупки участка, а также устанавливать расстояние до объекта оборонительных сил или пограничной охраны Финляндии.

Как указал Логинов, в России к этим барьерам всегда относились как препятствию именно для российских инвестиций, так как компании с участием капитала из РФ активно работают на востоке Финляндии.

Он также добавил, что недвижимостью в Финляндии владеют многие жители приграничных регионов — России Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Карелии и других, — которые приезжают в страну на отдых.

Ранее в среду Логинов рассказал, что за последние месяцы более 140 компаний из Финляндии решили сократить свой бизнес в России. Какие-то из них, как Valio, Fazer и Hesburger, уже продали активы или передали их в управление местному менеджменту, а некоторые выставили на продажу.

Финляндия, как и ряд других стран, ввела санкции против РФ на фоне российской спецоперации по защите Донбасса. По словам посла РФ Павла Кузнецова, практически все межправительственные и межведомственные контакты между Россией и Финляндией в настоящее время заморожены.

Прежде также сообщалось, что Финляндия запретила физическим лицам ввозить нефтепродукты в канистрах и других емкостях.