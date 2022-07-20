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«АвтоВАЗу» исполнилось 56 лет

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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Волжскому автозаводу 20 июля 2022 года исполнилось 56 лет. С днем рождения завод поздравил гендиректор предприятия Максим Соколов. Об этом сообщили официальные и неофициальные паблики, освещающие жизнь автозавода.

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В своем обращении Максим Соколов напомнил, что с момента выпуска первого автомобиля было выпущено более 30 миллионов «Жигулей» и Lada.

«Нас ждет небыстрый и непростой путь к технологическому суверенитету «АвтоВАЗа». Это важная задача, от решения которой будет зависеть наш успех в будущем. И здесь, как на любом сложном маршруте, важно быть вместе, чувствовать плечо товарища», — подчеркнул в своем обращении к трудовому коллективу гендиректор предприятия.

Накануне памятной даты в истории автозавода паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что завод стал наращивать увеличение объемов производства упрощенного внедорожника Lada Niva Legend.

Начиная с 19 июля «АвтоВАЗ» повысил суточную программу выпуска кузовов для линий сварки и окраски с 200 до 230 штук в сутки (160 для первой смены и 70 для второй). Паблик выразил надежду, что в дальнейшем суточная программа выпуска увеличится до 270 кузовов в смену.

Пока производятся только трехдверные внедорожники с антикризисным набором опций. В машинах нет системы ABS, кондиционера, литых дисков и некоторых других опций.

15 июля «Известиям» стало известно, что «АвтоВАЗ» рассчитывает выпуск универсала Lada Largus начать раньше планируемого срока. Конвейер вернется к выпуску автомобилей 22 июля 2022 года.

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