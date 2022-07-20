Захарова отреагировала на попытки обвинить РФ в отставках правительств Запада

Попытки обвинить Москву в отставках в правительствах западных стран выглядят комично и вызывают уже не жалость, а брезгливость. Об этом 20 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Парад отставок в НАТО-центричных странах мы уже видим. Попытки даже это и даже сейчас выдать за "руку Кремля" выглядят комично. Мне кажется, что и внутри этих стран, и за их пределами, уже пережили фазу и сожаления, и жалости, и сарказма. Это вызывает уже брезгливость», — сказала она.

Захарова добавила, что, когда власти Италии рассказывают народу о том, что отставка правительств Запада якобы связана с действиями Росси, это не вызывает ничего кроме брезгливости.

Ранее, 15 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отставки премьер-министров и других высокопоставленных лиц из разных стран является внутренним делом каждого государства, Россия в эти дела вмешиваться не собирается и уж тем более не имеет к этому никакого отношение.

14 июля премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называется отсутствие поддержки от одной из ведущих партий Италии «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

Однако в тот же день президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку. Кроме того, 17 июля главы городов Италии, включая Милан и Венецию, подписали открытое письмо о продолжающемся кризисе и попросили Драги не покидать свой пост.

Тогда же премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста и готовности возглавить новый кабинет министров после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушел всё правительство. 18 июля кабинет министров официально приступил к исполнению обязанностей.

15 июля газета The Telegraph сообщила об угрозе отставки канцлера Германии Олафа Шольца из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

До этого, 7 июля, об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На это повлиял разразившийся скандал, после которого свыше 50 политиков ушли из правительства Джонсона. Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в свою очередь в беседе с «Известиями», что отставки премьер-министров, которые наблюдаются в настоящее время, — это общая сейчас ситуация турбулентности, которую переживает Европа в связи с происходящими в мире событиями.