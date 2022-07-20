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Пушков оценил планы Евросоюза смягчить антироссийские санкции

Пушков: планы ЕС смягчить некоторые санкции против РФ не говорят о смене курса
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Желание Евросоюза смягчить санкции против РФ не говорит о смене курса объединения. Об этом 20 июля в Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

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По его мнению, «крупные выводы» из-за коррекций рестрикций делать не стоит.

«И США, и ЕС начинают корректировать антироссийские санкции с учетом своих нужд и потребностей», — обратил внимание политик.

Он отметил, что это не означает, что страны Запада «сделали выводы» или «осознали» что-то.

«Поэтому и нам делать крупные выводы из этой коррекции не стоит», — заключил Пушков.

19 июля в СМИ появились данные о возможной отмене части санкций, касающихся сотрудничества с российскими банками по платежам за продовольствие.

В Еврокомиссии заявили «Известиям», что не могут подтвердить информацию о послаблении части антироссийских санкций для того, чтобы иметь возможность проводить трансакции, связанные со сферой продовольствия и удобрений. Там подчеркнули, что совместное предложение ЕК и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля обсуждается государствами-членами на уровне Евросовета и носит конфиденциальный характер.

18 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть продукты питания из РФ и Украины, а также российские удобрения на мировые рынки. Это, по его словам, поможет избежать голода в наиболее уязвимых регионах.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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