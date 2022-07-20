Канцлера ФРГ Шольца уличили в обмане Зеленского

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не сдержал данное президенту Украины Владимиру Зеленскому обещание больше помогать Киеву и, наоборот, сократил объемы поставок оружия, сообщает немецкое издание Die Welt.

Автор статьи отмечает, что председатель правительства Германии давал обещания помогать украинскому режиму до тех пор, пока он будет нуждаться в этой поддержке, вне зависимости от того, будет ли она экономической, гуманитарной, финансовой или будет выражаться посредством поставок Киеву оружия.

Однако до недавнего времени Берлин отправлял лишь рации, ручные гранаты, детали пулеметов и детонирующие шнуры. Лишь в последней поставке помимо пяти тысяч шлемов, оборудования для защиты от дронов и запчастей для автомобилей значатся семь гаубиц. В первую же неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи продуктовых пайков. Во вторую — 102 небронированных автомашины, отмечает издание.

Автор публикации отметил, что несмотря на регулярные напоминания партии Шольца о принятии Берлином участия в программе ЕС на €500 млн, в бундестаге нарастает недовольство очевидными различиями между словами канцлера с его действиями.

«Публичная речь и действия в федеральном правительстве явно различаются. Это позор. Демонстративное нежелание федерального правительства поставлять оружие наносит ущерб репутации ФРГ», — приводит газета слова главы фракции ХДС Торстен Фрай.

С аналогичной критикой выступил и официальны представитель Свободной демократической партии по оборонной политике Александр Мюллер.

«Хотя экономическая, гуманитарная и финансовая поддержка от Германии — образцовая, канцлер не может убедительно обосновать свое нежелание поставлять тяжелое вооружение», — подчеркнул он.

Ранее, 18 июля, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что количество поставок тяжелого вооружения на Украину из других стран недостаточное.

Одновременно с этим газета Financial Times сообщила, что в Европе запасы тяжелого вооружения начинают заканчиваться из-за снабжения Украины. Речь идет о танках, РСЗО, а также об артиллерийских системах, которые необходимы для «сдерживания продвижения России».

9 июля газета The New York Times написала о том, что возможности США и западных стран не безграничны, они едва ли смогут долго оказывать военную поддержку Украине. Отмечается, что сохранять прежний уровень помощи будет трудно на фоне нарастания усталости от ситуации на Украине «по обе стороны Атлантики».

Западные страны начали еще активнее вооружать Киев на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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