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СМИ узнали о возможном уходе бренда Mothercare из России

СМИ: британский бренд товаров и одежды для детей Mothercare может уйти из России
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Кувейтская Alshaya Group ищет покупателей своей компании «Монэкс трейдинг», развивающей в России по франшизе британский бренд детской одежды и товаров Mothercare. Об этом 20 июля пишут «Ведомости».

Интересное продолжение: Auchan и Metro намерены развивать бизнес в России
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По словам одного из источников газеты, продажа бизнеса станет лучшим исходом для Alshaya Group и ее российской команды. Решение он связал с давлением со стороны правообладателя — британской компании Mothercare.

Также рассматривается и вариант с распродажей товарных запасов и окончательным закрытием всей сети магазинов.

Другой источник отмечает, что кувейтская сторона хочет избежать ликвидации российского юрлица. Лучшим решением станет передача будущему владельцу сети магазинов полностью или частично, вместе с сотрудниками и оборудованием.

У компании 118 торговых точках в 30 регионах России, 56 из них — в Москве. В случае заключения сделки покупатель сможет получить товарные запасы компании на полтора года.

Alshaya Group — крупнейший мировой оператор в секторе розничной франшизы, работает в Европе, России, Турции и других странах, развивает более 70 торговых марок.

Ранее в июле сеть H&M объявила о намерении закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ. Компания с 1 августа начнет открывать магазины в России для проведения распродажи оставшихся товаров.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

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