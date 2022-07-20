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В Норвегии рассказали, что беженцы с Украины задумываются о проституции

NKR: украинские беженцы в Норвегии встали в очереди за едой и готовы заниматься проституцией
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Украинские беженцы в Норвегии вынуждены стоять в очередях за бесплатной едой, а некоторые задумываются о проституции. Об этом 17 июля говорится в сюжете телекомпании NRK.

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Как утверждают в материале, в городе Ставангер всё больше украинцев обращаются за продовольственной помощью, чтобы свести концы с концами. Отмечается, что финансовой поддержки, которую беженцам оказывают власти, недостаточно.

«Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем», — рассказала лидер волонтерской организации Алине Камудеге.

Сейчас в Свагнере находятся 96 украинских беженцев. Они получают пособие в размере 2 тыс. норвежских крон (примерно 11 тыс. рублей). Сумма была утверждена в 2016 году. Представитель администрации города Дагни Суннано Хаускен уточнила, что с тех пор произошло сильное повышение цен, из-за чего стало очень сложно.

Подобная ситуация наблюдается и в других городах Норвегии, например, Осло и Тронхейм. Представитель благотворительной организации Caritas Norway Александр Голдинг подчеркнул, что жизнь беженцев не должна быть роскошной, однако сейчас ситуация слишком тяжелая.

«Рост цен на продукты питания затрагивает тех, у кого их меньше всего. Я надеюсь, что правительство увидит эту конкретную ситуацию и сможет внести коррективы в поддержку беженцев», — заявил он.

Ранее, 2 июля, жители Варшавы вышли на улицы польской столицы с протестами из-за большого притока украинских беженцев. Также население страны не раз говорили о том, что украинские беженцы пытаются наживаться в Польше на пособиях, выплачиваемых как помощь.

29 июня сообщалось, что около 3 тыс. украинских беженцев могут остаться без жилья из-за недостаточного финансирования. Как сообщили в Латвийский союз самоуправления, квоты на беженцев достигают своего лимита не только в Риге, но и в других регионах Литвы.

До этого, 24 июня, обозреватель издания Getreading Ханна Робертс написала о том, что жители британского города Рединг в графстве Беркшир потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. По ее словам, британцы не ожидали, что кризис вокруг Украины продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас.

Как заявил в июне политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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