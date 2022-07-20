Упавший с моста на проезжавший Porsche москвич скончался в больнице
Мужчина, упавший с моста на проезжавший мимо автомобиль Porsche, скончался. Об этом 20 июля столичная Госавтоинспекция сообщила в Telegram-канале.
«Пострадавший скончался в медучреждении», — говорится в сообщении.
Накануне на 65-м километре внешней стороны МКАД 43-летний житель столицы упал с эстакады на машину. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Некоторое время в районе инцидента было затруднено транспортное движение.