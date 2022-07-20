Реклама
Прямой эфир
Мир
Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной
Общество
ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы
Мир
ВСУ снова обстреляли из HIMARS мост в Херсоне
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Посол ЛНР сообщил о подготовке ВСУ провокаций в Славянске
Мир
МИД России рассказал об обратном эффекте от угроз США
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Мир
Власти Финляндии усилили ограничения в отношении россиян

Упавший с моста на проезжавший Porsche москвич скончался в больнице

0
Фото: vk.com/msk_today
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, упавший с моста на проезжавший мимо автомобиль Porsche, скончался. Об этом 20 июля столичная Госавтоинспекция сообщила в Telegram-канале.

«Пострадавший скончался в медучреждении», — говорится в сообщении.

Накануне на 65-м километре внешней стороны МКАД 43-летний житель столицы упал с эстакады на машину. Он был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Некоторое время в районе инцидента было затруднено транспортное движение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022