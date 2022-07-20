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Спасавший ребенка мужчина утонул в реке в Барнауле

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Спасатель утонул в реке, пытаясь вытащить из воды ребенка, в Барнауле. Об этом в среду, 20 июля, сообщают «Вести-Алтай».

Инцидент произошел рядом с санаторием «Барнаульский». Рядом с обрывом там часто намывает много песка, и он скрыт под водой. В этом месте купаться запрещено, пишет altapress.ru.

Мужчина пытался спасти тонущего мальчика. В результате ребенок смог выбраться на берег, а спасателя унесло течением. Тело мужчины пока не найдено.

В июне шестилетняя девочка погибла, упав в реку в Башкирии. Инцидент произошел в Стерлитамакском районе. В июле в реке Белой в Стрелитамакском районе утонул 16-летний подросток. Тело мальчика нашли лишь на второй день.

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